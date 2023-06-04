Работа паромов на Керченской переправе временно остановлена из-за ветра

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской переправе временно прекращено в воскресенье утром из-за ухудшения погоды, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

В последний раз по этой причине переправу останавливали 6 мая.

Керченской паромной переправой пользуются грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонн, для которых ограничено движение по Крымскому мосту после взрыва 8 октября 2022 года. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.