В новосибирской больнице произошел пожар

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в больнице Советского района Новосибирска, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по области.

Возгорание в больнице на улице Пирогова произошло в 15:25 (11:25 по Москве). Пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу. К прибытию пожарных кровля лечебного учреждения горела по всей площади.

Администрация больницы вместе со спасателями, по предварительным данным, эвакуировала 130 человек, в числе которых 100 пациентов.

Информации о пострадавших не поступало.

"Происходит распространение пламени на большую площадь", - говорится в сообщении. Предварительно, площадь горения составляет порядка 1,8 тыс. кв. метров.

В свою очередь пресс-служба областного правительства сообщает, что по поручению губернатора области Андрея Травникова на место происшествия выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов.

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что огнем охвачена кровля трехэтажного главного корпуса больницы. Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности. Проводится эвакуация.