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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Власти назвали вероятной причиной пожара в больнице Новосибирска короткое замыкание

Власти назвали вероятной причиной пожара в больнице Новосибирска короткое замыкание
Ликвидация пожара в клинической больнице в Новосибирске
Фото: Полина Болдырева/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Открытое горение в здании Центральной клинической больницы новосибирского Академгородка (ЦКБ) ликвидировано на площади 1,8 тыс. кв. м, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по области.

Вероятная причина происшествия - короткое замыкание, сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на первого вице-губернатора Юрия Петухова. "Информация о якобы взрыве баллонов с кислородом на соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Из ЦКБ были эвакуированы 143 пациента, в том числе семь реанимационных, 36 человек персонала. Продолжается маршрутизация, чтобы направить пациентов в другие лечебные учреждения.

Как говорится в сообщении, "основная задача сейчас - пролить здание так, чтобы сохранить лечебное учреждение".

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Возгорание в больнице на улице Пирогова произошло в 15:25 (11:25 по Москве). К прибытию пожарных кровля лечебного учреждения горела по всей площади. Открытое горение ликвидировали в 17:11 (13:11 по Москве).

К тушению привлечены 100 человек и 33 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Следственное управление СКР по региону сообщает, что по факту возгорания кровли здания Центральной клинической больницы в Советском районе проводится доследственная проверка.

Минздрав региона сообщает, что четыре корпуса ЦКБ, включая региональный сосудистый центр, работают в обычном режиме. Решения о сроках возобновления работы пострадавшего от пожара корпуса будут приняты после оценки его состояния.

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что огнем охвачена кровля трехэтажного главного корпуса больницы. Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности.

Новосибирск
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