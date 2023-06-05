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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Вышла из строя система терморегулирования российского спутника связи "Экспресс-АМ5"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Специалисты ограничили работу российского спутника связи "Экспресс-АМ5" из-за отказа системы терморегулирования космического аппарата, сообщили в государственном операторе спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" (ГП КС).

Инцидент произошел 3 июня в 04:30 по московскому времени: отказал контур жидкостного охлаждения системы терморегулирования аппарата "Экспресс-АМ5" (140 градусов восточной долготы), что привело к превышению пороговых тепловых режимов его работы.

"В соответствии с эксплуатационной документацией и рекомендациями Главного конструктора АО "Решетнев" были отключены часть транспондеров. После этого спутник продолжил свою работу, но доступность его полезной нагрузки частично сократилась", - сообщили в ГП КС.

По данным оператора, "большинство пользователей смогли сохранить возможность получения услуг на "Экспресс АМ5".

"Остальным клиентам предложено перейти на КА "Экспресс АМУ7" (145 градусов восточной долготы) и "Экспресс АМУ3" (103 градуса восточной долготы). Часть из них уже осуществила переход. Работа с оставшимися пользователями продолжается", - говорится в сообщении.

"Экспресс-АМ5" - первый спутник, созданный на базе крупногабаритной унифицированной платформы "Экспресс-2000", разработанной специалистами компании АО "Решетнев". На космическом аппарате установлено 84 транспондера в Ka-, C-, Ku- и L-диапазонах частот. Выведен на орбиту 26 декабря 2013 года.

Экспресс-АМ5
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