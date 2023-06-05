В крупных городах России квартиру можно окупить за 18 лет сдачи в аренду

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Квартиру в крупных городах России в среднем можно окупить за 18 лет ее сдачи в аренду, подсчитали аналитики "Циана".

"Учитывая, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2022 года составила 73 года, квартира, сдающаяся в аренду, будет окупаться четверть жизни. Это очень большой срок, а если квартира приобретена в ипотеку и сдается не 12 месяцев в году, то он будет еще больше", - говорится в исследовании.

В "Циане" отметили, что, срок окупаемости инвестиций в 2019-2022 годах увеличивался. Относительно 2022 года (рекордного по срокам окупаемости и антирекордного по доходности) - срок снизился на год.

Самый низкий срок окупаемости в Кемерове (примерно 13 лет) и в Хабаровске (примерно 14 лет). "Вернуть" стоимость квартиры быстрее получится в Астрахани (14,5 года) и Челябинске (15 лет). Дольше всего будут окупаться квартиры в Пензе (25 лет), Севастополе и Петербурге (по 24 года).

Расчеты приведены для однокомнатных квартир, приобретенных на вторичном рынке. В расчетах сделано: квартира куплена без ипотеки и квартира сдается на протяжении всего года без перерыва.

Средний уровень доходности от сдачи однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке, в аренду в крупных городах в мае 2023 года составляет 5,6%. До нынешнего года уровень доходности планомерно снижался: в мае 2019 года он составил в среднем 7,4%, в 2020 году - 7,1%, в 2021 году - 6,1%, в 2022 году - 5,3%.

Самая высокая доходность от сдачи квартиры в аренду - в Кемерове и Хабаровске. Однушка, купленная на вторичном рынке будет приносить собственнику 7,7% годовых в Кемерово и 7,2% в Хабаровске.

Наименьшую доходность от сдачи квартиры получают рантье в Пензе (4%), Севастополе и Петербурге (по 4,2%), Казани (4,5%) и Москве (4,6%).

В среднем по крупным городам годовая арендная ставка составляет 233 тысячи рублей - это на 23 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. Больше всего в абсолютном выражении за год на сдаче квартиры в аренду могут заработать рантье в Москве (512 тысяч рублей), Владивостоке (365 тысяч рублей), Хабаровске (343 тысячи рублей), Петербурге (324 тысячи рублей), Севастополе (268 тысяч рублей). Меньше всего зарабатывают рантье в Пензе (136 тысяч рублей в год), Оренбурге (161 тысяча) и Новокузнецке (164 тысячи)