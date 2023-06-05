Участниками информационного обмена в НСИС станут 13 госорганов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Участниками информационного обмена в АО "Национальная страховая информационная система" ("НСИС") станут 13 государственных органов, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на портале государственной правовой информации.

Банк России принял решение о создании АО "НСИС" в начале марта 2023 года, после принятия закона 29 декабря 2022 года. Решением совета директоров ЦБ одобрено участие регулятора в уставном капитале АО "НСИС". В соответствии с законом 100% акций АО "НСИС" принадлежит Банку России.

Согласно распоряжению правительства, участниками информационного обмена будут следующие структуры: Минцифры России; МВД; ФТС; Минобороны; Минсельхоз; ФНС; Минстрой; МЧС; Росреестр; Минфин; Социальный фонд России; органы государственной власти субъектов РФ; Банк России.

Кроме того, в числе участников обмена определены: администратор систем электронных паспортов транспортных средств и операторы финансовой платформы, оказывающие услуги, связанные с обеспечением возможности заключения договоров обязательного страхования между страхователем и страховщиком.

Документом также регламентируется порядок предоставления и получения данных участниками информационного обмена и оператора.

Закон о создании единого цифрового оператора на базе вновь созданной дочерней компании ЦБ предусматривает создание в РФ единой автоматизированной информационной системы страхования.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Банк России учредил АО "НСИС" с уставным капиталом в 656 млн рублей в апреле этого года, главой компании назначен Николай Галушин.

Как сообщалось ранее, "НСИС" будут поэтапно переданы существующие IT-базы страховщиков, в первую очередь большая часть базы Российского союза автостраховщиков (РСА) по ОСАГО, при этом некоторые модули, необходимые для работы союза, останутся в распоряжении РСА. Кроме того, информацию система планирует аккумулировать по широкому перечню добровольных видов страхования.