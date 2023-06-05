Аэропорт Мариуполя предполагается ввести в строй в 2024-2025 годах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Мариуполя может начать функционировать в 2024-2025 годах, аэропорты Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья будут задействованы чуть позже из-за разрушений, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В наше общее развитие попадают пять аэропортов - это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя, сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации", - сказал министр.

По его словам, "если позволит обстановка, в течение 2024-2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт".

"Остальные будут (задействованы - ИФ) чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения", - пояснил Савельев.