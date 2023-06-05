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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

ВСУ провели разведку небольшими группами в дельте Днепра в Херсонской области

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимали активных действий в Херсонской области в течение прошедших суток, но вели разведку в дельте Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо со ссылкой на данные военных.

"Как сообщает командование группировки войск "Днепр", в минувшие сутки на Херсонском направлении противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем, (противник - ИФ) вел разведку небольшими группами в дельте реки Днепр", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Сальдо уточнил, что российские военные уничтожили на островах реактивную установку "Град" и около 20 человек личного состава ВСУ, еще столько же ранены. На других участках фронта в пределах Херсонской области уничтожено четыре единицы артиллерийского вооружения с расчетами, ВКС нанесли несколько точных ударов по складам с вооружением и боеприпасами.

"Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться", - отметил глава региона.

ВСУ Владимир Сальдо Херсонская область
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