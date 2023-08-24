Глава Херсонской области сообщил о попытке солдат ВСУ пересечь Днепр

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Две лодки с восемью солдатами Вооруженных сил Украины предприняли в четверг попытку пересечь Днепр в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Артиллерия среагировала незамедлительно - одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе - и тоже потопили", - написал он в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что попытка форсирования Днепра была предпринята между городом Голая Пристань и селом Кардашинка.