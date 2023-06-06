Из-за повреждения Каховской ГЭС возникла угроза затопления для 300 домов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разрушение задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области грозит подтоплением около 300 домов, сообщил журналистам глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Сейчас в зону подтопления может попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению в Днепрянах и Корсунке", - сказал он.

Затопление части прибрежных населенных пунктов уже есть, признал Леонтьев. В связи с этим, по его словам, проводятся мероприятия на случай "временной эвакуации незначительной части людей".

В целом обстановку он назвал контролируемой. По расчетам, при разрушении гидроузла, в худшем случае, вода должна была подняться на 12,5 м через пять часов, но за шесть часов она поднялась только на 4 м.

"Масштабы катастрофы еще предстоит определить - мы находимся еще, может, даже не в пике этой катастрофы", - добавил глава города.

Ранее Леонтьев заявил, что из-за обстрела разрушились задвижки плотины Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды поднимается, но эвакуация населения пока не требуется, отмечал он.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

В октябре 2022 года сообщалось о сбросе воды Каховской ГЭС на фоне постоянных обстрелов для уменьшения площади затопления в случае повреждения дамбы. По последним данным, станция не вырабатывает электроэнергию.