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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:18

В "Росэнергоатоме" не видят угрозы для ЗАЭС из-за повреждения Каховской ГЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разрушение задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области никак не повлияет на функционирование Запорожской АЭС в Энергодаре, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Никаких последствий для Запорожской АЭС произошедшее, безусловно, печальное событие не несет. Система охлаждения вне зоны риска", - сказал он.

По его словам, специалисты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища "другими техническими способами".

Карчаа назвал любое нагнетание ситуации и ложные заявления на тему безопасности ЗАЭС проявлением непрофессионализма либо провокацией.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее сообщил, что из-за обстрела разрушились шандоры плотины Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Он допустил, что это может привести к проблемам с поставкой воды в Крым..

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Днепр Росэнергоатом Северо-Крымский канал Энергодар Запорожская АЭС Каховская ГЭС Новая Каховка
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