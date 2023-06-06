Пескову неизвестно о планах введения военного положения и мобилизации в трех областях РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах введения военного положения и мобилизации в Белгородской, Брянской и Курской областях РФ.

Во вторник на фоне фейковых сообщений о введении таких мер журналисты уточнили у Пескова, рассматривается ли "в целом такая возможность".

"Мне неизвестно об этом. Там работают специальные соответствующие службы и военные, принимаются меры для наведения порядка", - сказал Песков.

У него уточнили, есть ли понимание по ситуации в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. "Я, к сожалению, не располагаю этой информацией", - сказал Песков.