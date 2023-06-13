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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:17

Путин не увидел необходимости вводить военное положение в РФ

В России ведут борьбу с агентурой украинских спецслужб, также заявил президент

Путин не увидел необходимости вводить военное положение в РФ
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В России ведут борьбу с агентурой украинских спецслужб, но не могут это делать террористическими методами, как Киев, заявил президент РФ Владимир Путин; он также сообщил, что не видит необходимости вводить военное положение в стране.

"Мы должны бороться, мы боремся, мы делаем это, и некоторые результаты этой работы становятся достоянием гласности - задержания агентов сотрудников спецслужб сопредельного государства (Украины). Работа идет", - сказал Путин во вторник на встрече с военкорами, работающими в зоне проведения специальной военной операции.

"Но хочу вот что отметить - мы в отличие от сегодняшних властей Украины не можем действовать террористическими методами. У нас все-таки государство, страна, а там режим, и они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что на Украине введен очень жесткий контрразведывательный режим, военное положение.

"Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать и расширять работу правоохранительных органов и специальных служб", - сказал Путин.

Президент России отметил, что необходимо принимать меры безопасности в отношении тех людей, которые могут быть целями террористов. "Конечно, и правоохранительные органы, и сами люди должны думать и обеспечивать безопасность. Но в целом по стране вводить какой-то особый режим - военное положение - нет смысла никакого. Необходимости такой нет", - заявил Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина
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