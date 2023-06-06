Власти назвали решаемой проблему потери Каховским водохранилищем запаса воды для мелиорации

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разрушение инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области приведет к потере запаса для мелиорации в Каховском водохранилище, сообщил журналистам врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Каховское водохранилище потеряет весь тот запас воды, который предназначался для мелиорации этой засушливой, но очень благодатной таврийской земли. Но это проблема, которая решается, и эта проблема будет трансформирована в задачу. Уверен, все возможности Российской Федерации будут здесь задействованы, чтобы не дать людям остаться без работы и без урожая", - сказал он.

По словам Сальдо, несмотря на объявленную эвакуацию, многие жители прибрежных населенных пунктов решили остаться в своих домах, работают автозаправки, некоторые магазины и предприятия.

"Люди достаточно опытные, они уже знают, что это такое. Они понимают, что это далеко не навсегда. И они понимают, что скоро, через буквально несколько дней, можно будет приступить к своей работе", - отметил глава региона.

Ссылаясь на данные расчетов проектировщиков и строителей, врио губернатора сообщил, что вода будет уходить с подтопленных территорий не более трех дней.

Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. В Новой Каховке ввели режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.