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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Шойгу заявил о предпринятых за трое суток попытках наступления ВСУ на разных направлениях

Министр обороны РФ заявил, что ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются идти в наступление в течение трех суток на различных направлениях, но не достигли успеха.

"В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы", - сказал Шойгу во вторник.

По его данным, 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ украинская сторона предприняла попытку наступления на пяти направлениях.

"Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей", - сказал Шойгу.

"5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь "Леопардов" и три колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной", - сообщил министр.

"Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм", - сказал Шойгу.

Он заявил, что ВСУ не добились своих целей и понесли "значительные и несопоставимые потери".

Также Шойгу отметил действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации. "Ими было применено 50 противотанковых управляемых ракет. В результате уничтожено пять танков и 29 других боевых бронированных машин", - сообщил глава Минобороны.

По словам Шойгу, больше всего отличились в боях подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад. Также Шойгу отметил действия 3-й роты 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева.

Шойгу сообщил, что данные подразделения находились на направлении главного удара и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты ВСУ значительные потери.

"Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата", - заявил глава Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ
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