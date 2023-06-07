Глава Росрыболовства заявил о перспективах роста производства товарной рыбы в 2023 г. на 3-5%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Производство товарной рыбы в РФ в этом году может вырасти на 3-5%, прогнозирует руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"В прошлом году, даже в таком достаточно тяжелом, мы приросли на 8% по объему производства аквакультуры. В этом году прогнозируем где-то порядка 3-5% роста", - заявил Шестаков на пресс-конференции в среду в Москве.

В 2022 году производство аквакультуры составило 383 тыс. тонн.

Шестаков также сообщил, что с этого года для отрасли введена такая мера господдержки, как компенсация затрат на строительство заводов по производству рыбных кормов. "Это очень важно, потому что мы столкнулись с определенными проблемами после того, как были введены санкционные режимы, - сказал он. - Нам пришлось достаточно оперативно переключиться на поставки из дружественных стран. Но понимаем, что проблема достаточно серьезная. Поэтому считаем, что мера поддержки в части компенсации затрат на капитальное строительство позволит полностью нарастить производство рыбных кормов в РФ".

По его словам, такие проекты уже есть в ряде регионов, в частности, в Астраханской и Мурманской областях. "Здесь перспективы достаточно определенные. Это два-три года, когда мы полностью сможем обеспечить себя рыбными кормами на тот объем аквакультуры, который производим", - заявил Шестаков.

Говоря об интересе турецких производителей к реализации совместных проектов по выращиванию лососей, он сказал, что идет предварительная работа, изучаются возможные акватории, "возможности с точки зрения логистики".

О том, что РФ и Турция рассматривают проекты по выращиванию лососевых в Черном море, было сообщено на международном рыбном форуме в Петербурге в сентябре прошлого года.

"Турецкие коллеги этот проект не бросили, но идет достаточно профессиональная подготовительная работа, поэтому надо просто подождать. Пока они от своих обязательств не отказывались", - сказал глава Росрыболовства.

Лм им ки