МЧС РФ эвакуировало за сутки более 300 человек из подтопленных зон Херсонской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Cотрудникам МЧС РФ удалось эвакуировать за сутки более 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий в Херсонской области, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"За текущие сутки с подтопленных территорий эвакуировано более 300 человек, в том числе 70 детей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство спланировало работу аэромобильной группировки на предстоящие сутки.

"На предстоящие сутки спланирована работа аэромобильной группировки ГУ МЧС РФ по Республике Крым в количестве 45 человек и 18 единиц техники", - отмечается в сообщении. "Кроме того, к месту проведения аварийно-спасательных работ направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ в количестве 50 человек и 18 единиц техники", - добавили в пресс-службе.

В среду оперативная группа с замглавой МЧС РФ Анатолием Супруновским направилась в Херсонскую область для координации оказания помощи населению. Данное решение принял глава министерства Александр Куренков в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.