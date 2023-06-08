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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:28

Бывший главный инженер "Россетей" арестован по делу о мошенничестве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Махачкалы арестовал до 29 июля директора одного из филиалов ПАО "Россети" Андрея Майорова, сообщила пресс-служба дагестанского Верховного суда.

Майорову вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере или по предварительному сговору).

По данным из открытых источников, в ноябре 2018 года Майоров был назначен первым заместителем генерального директора - главным инженером ПАО "Россети". В мае 2020 года его избрали в правление "Россетей". В декабре 2022 года стало известно о переходе Майорова на должность генерального директора филиала "Россетей" - "МЭС Центра".

Россети Махачкала Андрей Майоров Кировский суд
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