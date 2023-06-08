КС запретил снимать с выборов весь партсписок из-за опечаток у отдельных кандидатов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд своим постановлением запретил автоматически снимать с выборов всех выдвинутых по партийному списку кандидатов в представительные органы регионов или муниципалитетов, если в списке найдены отдельные опечатки. Постановление опубликовано на сайте КС.

Поводом к проверке пункта 14.2 статьи 35 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" стала жалоба Оренбургского областного отделения КПРФ.

В 2022 году отделение выдвинуло кандидатов на довыборы в Орский городской совет депутатов. Территориальный избирком Советского района отказался заверять партийный список, и суды признали это решение правомерным: в представленных в избирком документах содержались различные сведения об одном из кандидатов.

Так, в бюллетень для внутрипартийного голосования был внесен кандидат "Фаткуллин А.Р.", в утвержденном тексте бюллетеня фигурировал "Фактллин А.Р.", а в протоколе счетной комиссии об итогах голосования - "Фактуллин А.Р.".

Доводы КПРФ о возможности исключении из списка только того кандидата, в фамилии которого была ошибка, были отклонены.

Конституционный суд счел, что оспариваемая норма не соответствует Основному закону, так как обязывает избирком в подобных случаях отказать в заверении списка в целом, а не исключить из него отдельных граждан до его заверения, что порождает неоправданные ограничения избирательных прав граждан и политических партий.

Подобного рода опечатки в документах, представленных в избирком, не должны влечь за собой отстранения от выборов всех выдвинутых кандидатов, полагает КС, так как иное расходилось бы с конституционными принципами необходимости, пропорциональности и соразмерности.

"В случае обнаружения в документах, представленных избирательным объединением в организующую выборы избирательную комиссию для заверения выдвинутого им списка кандидатов (...) ошибок (опечаток) в их оформлении соответствующая избирательная комиссия прежде всего обязана предпринять (...) все зависящие от нее меры для уточнения сведений, содержащихся в таких документах", - говорится в постановлении.

Если в результате будут определены все кандидаты, то опечатки, допущенные в отношении отдельных из них, не должны повлечь отказ в заверении списка. Если же предпринятые меры не позволяют определить отдельных кандидатов, то это также не подразумевает безусловного отказа в заверении всего списка, убежден КС.

"Ошибки (опечатки) в оформлении - применительно к отдельным кандидатам - документов, представленных в избирательную комиссию для заверения списка кандидатов, (...) которые не позволяют с достоверностью определить соответствующих кандидатов, не должны влечь за собой отстранения от выборов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ или представительных органов муниципальных образований всех выдвинутых таким избирательным объединением кандидатов, включая и тех, при оформлении документов о выдвижении которых не было допущено никаких ошибок", - говорится в документе.

КС подчеркнул, что вводимые законодателем пределы осуществления избирательного права не должны создавать избыточных препятствий для свободы политических партий и полноценного участия граждан в выборах.

Избирком же обязан заверить список кандидатов или принять мотивированное решение об отказе. Анализ установленного порядка выдвижения партиями кандидатов по одномандатным и многомандатным округам списком свидетельствует, что его нарушения могут касаться как всех кандидатов, включенных в список, так и затрагивать только отдельных из них. КС полагает, что это обстоятельство должно быть определяющим для избрания законодателем надлежащего - отвечающего конституционным принципам равенства и соразмерности - способа реагирования на такие нарушения.

Теперь законодатель должен внести в правовое регулирование изменения. До этого избирком при заверении списка кандидатов и соответствующий суд при оспаривании отказа в заверении обязаны руководствоваться постановлением КС.

При этом подчеркивается, что решение КС не затрагивает результаты довыборов в Орский городской совет депутатов и поэтому не может быть основанием для пересмотра дела заявителя. Однако Оренбургское областное отделение КПРФ вправе рассчитывать на компенсацию.