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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Турбизнесу Крыма пообещали выделить господдержку до середины июля

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Турбизнес Крыма до середины июля получит средства, выделяемые правительствам для поддержки занятости в туротрасли полуострова, сообщил журналистам в кулуарах форума "Путешествуй!" замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Действительно, есть определенное падение загрузки по Крыму. Люди с опаской относятся к бронированиям вперед, очень сильно сократился горизонт планирования. Мы по поручению президента подготовили пакет поддержки для предпринимателей Крыма, в соответствии с которым порядка 2,7 млрд рублей поддержки будет выделено из резервного фонда для работников туристической отрасли в Крыму. Мы рассчитываем, что средства будут выделены до середины июля", - сказал он.

2 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что на поддержку крымского турбизнеса решили выделить 2,7 млрд рублей, чтобы компенсировать ему потери из-за снижения турпотока на полуостров. Средства из резервного фонда правительства получат 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, которым будет выделено по два МРОТ на одного сотрудника.

РБК 7 июня сообщил, что по данным крупных сервисов бронирования доля бронирований отелей и туристического жилья в Крыму снизилась с 19% в прошлом году до 1% в текущем.

Дмитрий Вахруков Крым Максим Решетников Минэкономразвития
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