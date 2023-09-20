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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Турбизнес Крыма подал больше 3000 заявок на федеральную помощь

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Туристические компании Крыма и Севастополя подали больше 3000 заявок на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на сотрудника, на реализацию этой меры поддержки туротрасли в регионе правительство выделило более 2,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Прием заявок завершился. Выплаты субсидий начнутся после проверки поданных документов региональными органами власти.

Правительство выделило из резервного фонда более 2,5 млрд рублей на предоставление субсидий Крыму и Севастополю для поддержки занятости в туристической отрасли.

"Субсидию получат те предприниматели, которые пострадали от снижения туристического потока в регионе на фоне введенных недружественными странами санкций. Юрлицам и ИП будет начислено по 4 МРОТ на каждого работника при условии сохранения не менее 80% численности персонала", - говорится в сообщении.

Минэкономразвития Крым Севастополь
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