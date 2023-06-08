Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Пушилин сообщил о четырех погибших и 16 пострадавших в результате обстрелов ДНР в четверг

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще 16 пострадали в результате обстрелов ДНР в четверг, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

"Целый день сегодня под огнем Горловка. В результате ожесточенных обстрелов со стороны противника погибли трое жителей этого города. (...) Также погиб в результате обстрела житель Владимировки Волновахского района", - написал он в своем телеграм-канале.

Всего за сутки ранения получили 16 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Пушилин.

Он отметил, что в Донецке и Горловке повреждены 16 домостроений и семь объектов инфраструктуры.

ДНР обстрел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Реставрация "Троицы" Рублева может занять до года

РПЦ сообщила о передаче Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения

От отравления суррогатным алкоголем в России пострадал 101 человек, 31 из них скончался

Херсонские власти оценили ущерб от разрушения затопленных домов более чем в 1,5 млрд руб.

Херсонские власти оценили ущерб от разрушения затопленных домов более чем в 1,5 млрд руб.

Что произошло за день: четверг, 8 июня

Суд арестовал шестерых участников движения "Весна" по делу об экстремизме

Военная операция на Украине

Командующий группировкой ВС РФ заявил о потерях ВСУ при попытке наступления на запорожском направлении

В России из оборота изъято уже более 70 тыс. литров "Мистера Сидра"

Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО

Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО
Дипломатическое противостояние

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });