Пушилин сообщил о четырех погибших и 16 пострадавших в результате обстрелов ДНР в четверг

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще 16 пострадали в результате обстрелов ДНР в четверг, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

"Целый день сегодня под огнем Горловка. В результате ожесточенных обстрелов со стороны противника погибли трое жителей этого города. (...) Также погиб в результате обстрела житель Владимировки Волновахского района", - написал он в своем телеграм-канале.

Всего за сутки ранения получили 16 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Пушилин.

Он отметил, что в Донецке и Горловке повреждены 16 домостроений и семь объектов инфраструктуры.