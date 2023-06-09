Росрыболовство сообщило о 6 удерживаемых на верфях Норвегии российских промысловых судах

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Шесть российских рыбопромысловых судов удерживаются на судоремонтных заводах в Норвегии, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Понятно, что те ограничения, которые норвежцы по ремонту наших рыбопромысловых судов ввели, незаконны. Они сейчас просто удерживают шесть рыбопромысловых судов у себя на заводах", - сказал Шестаков в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Мурманске в пятницу.

"Мы надеемся, что разум возобладает, и они отремонтируют и все-таки отпустят, иначе получается, что это просто захват собственности", - добавил он.

В мае министерство иностранных дел Норвегии объявило о введении запрета на плановое техническое обслуживание и ремонт российских судов, исключение - аварийный ремонт.