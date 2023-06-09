На пожаре в Уфе пострадал один человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Уфе при пожаре на складе ГСМ на Малой Силикатной улице пострадал один человек, его доставили в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Башкирии.

Склад ГСМ загорелся 9 июня вечером. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, площадь возгорания, по уточненным данным, составляет 500 квадратных метров. Ранее управление сообщило, что на складе горело "60 кубов горюче-смазочных материалов2.

По информации ОАО "РЖД", возгорание емкостей произошло на путях необщего пользования предприятия ООО "Уфа-Хим", примыкающего к станции Уфа.

Угрозы распространения огня на железнодорожные пути и грузовые составы нет.