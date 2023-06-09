В Уфе загорелся склад с горюче-смазочными материалами

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Уфе вечером загорелся склад с горюче-смазочными материалами рядом с вокзалом, сообщило МЧС Башкирии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 21:05 по местному времени (19:05 по Москве). Горят склады на Малой Силикатной улице, там "горит 60 кубов ГСМ".

Угрозы распространения огня на железнодорожные пути и грузовые составы нет, отметили в МЧС. Пожар тушат 17 единиц техники, пожарный поезд и катер.