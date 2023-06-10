Российские военные сообщили об отражении пяти атак ВСУ в районе Артемовска

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили пять атак вооруженных сил Украины в районе Артемовска (Бахмута) в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

Конашенков сообщил, что "вклинения противника в нашу оборону не допущено".

По данным Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили: до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

Представитель Минобороны РФ заявил, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях.

"На запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области", - заявил он.

"В районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники ВСУ", - сообщил Конашенков.

По его словам, на Времевском выступе украинскими формированиями были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики.

"Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки противника отражены", - сообщил представитель Минобороны.

По данным Конашенкова, общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Новомлынск, Синьковка и Орлянка Харьковской области", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его словам, в ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

"В течение прошедших суток на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал Конашенков.

Представитель военного ведомства заявил, что на красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в ДНР И ЛНР.

Также он сообщил, что в ЛНР ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа и уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили: свыше 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab, "Гвоздика" и "Акация", а также гаубица Д-20.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"", - сказал Конашенков.

По его словам, в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны Украины.

Украинский истребитель МиГ-29 был сбит в ДНР средствами противовоздушной обороны, сообщил представитель Минобороны РФ.

Он также сообщил, что в районах населенных пунктов Рай-Александровка (ДНР) и города Харьков "поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ".

"В течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирилловка, Владимировка Донецкой народной республики, Лисичанск Луганской народной республики и Песчаное Херсонской области".