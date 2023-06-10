Минобороны РФ заявило об уничтожении колонны техники ВСУ ударными дронами

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об уничтожении колонны колесной техники ВСУ при помощи ударных беспилотных аппаратов.

"Операторами БПЛА было выявлено передвижение колонны большегрузных военных автомобилей и бронеавтомобилей ВСУ. По колонне были применены ударные дроны", - сообщили в ведомстве в субботу.

"В результате все большегрузные автомобили и бронеавтомобили ВСУ были уничтожены", - сообщили военные.

Минобороны РФ также опубликовало кадры применения дронов.