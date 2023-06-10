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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Минобороны РФ заявило об уничтожении колонны техники ВСУ ударными дронами

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об уничтожении колонны колесной техники ВСУ при помощи ударных беспилотных аппаратов.

"Операторами БПЛА было выявлено передвижение колонны большегрузных военных автомобилей и бронеавтомобилей ВСУ. По колонне были применены ударные дроны", - сообщили в ведомстве в субботу.

"В результате все большегрузные автомобили и бронеавтомобили ВСУ были уничтожены", - сообщили военные.

Минобороны РФ также опубликовало кадры применения дронов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Россия Украина
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