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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Российские космонавты поздравили сограждан с Днем России с борта МКС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем России.

"Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем России - одним из самых важных праздников нашей Родины. Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества", - сказал Прокопьев в видеообращении, которое опубликовала госкорпорация в понедельник.

"На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний, но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности", - отметил Федяев.

Он подчеркнул, что преданность отчизне всегда была, есть и будет основой единства и стойкости.

"Для нас Россия - Родина, гораздо больше, чем место, где мы родились, где мы живем. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями, и эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения", - резюмировал Петелин.

Роскосмос МКС День России
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