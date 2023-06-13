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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

Врио губернатора Чукотки Кузнецов выдвинут кандидатом от ЕР на пост главы региона

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Чукотское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло врио губернатора округа Владислава Кузнецова кандидатом на выборы губернатора Чукотского автономного округа, сообщается на сайте отделения.

"В процедуре предварительного голосования принимали участие три кандидата - руководитель ООО "КРДВ Чукотка" Сергей Колядко, Владислав Кузнецов и депутат окружной думы Любовь Махаева. На конференции было непосредственно выдвижение путем тайного голосования - из 28 делегатов 21 голос получил Кузнецов Владислав Гариевич, который стал официальным кандидатом от партии", - сообщил секретарь регионального отделения ЕР Леонид Николаев.

Колядко получил шесть голосов, Махаева - один.

Выборы губернатора региона назначены на 10 сентября.

Как сообщалось, 15 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Чукотки Романа Копина "по собственному желанию" и назначил Владислава Кузнецова врио главы ЧАО "до вступления в должность лица, избранного губернатором Чукотского автономного округа".

Копин был губернатором Чукотки с 2008 года.

Чукотка Единая Россия
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