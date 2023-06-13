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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

Дума приняла закон о введении предельного срока для окончания исполнительных производств

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон об установлении предельного срока для окончания исполнительных производств в случае фактического погашения долга. Пристав должен будет вынести соответствующее постановление в течение трех дней со дня поступления из госинформсистемы о государственных и муниципальных платежах информации об уплате должником задолженности.

Изменения (№55151-8) вносятся в закон "Об исполнительном производстве".

Сейчас предельный срок для окончания исполнительных производств не предусмотрен. "Поэтому граждане, фактически исполнив свои обязательства должника, могут находиться в этом статусе еще длительное время, что может повлечь за собой нарушения их прав, например при выезде из страны или при распоряжении своим имуществом, когда на него наложен арест, и так далее", - написал в своем телеграмм-канале глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Схожий порядок предусматривается и для случаев окончания исполнительных производств по причине отсутствия у должника имущества, на которое можно обратить взыскание. В таком случае пристав должен вынести постановление в течение трех дней "со дня утверждения старшим судебным приставом или его заместителем акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми взыскание по исполнительному документу невозможно", говорится в документе.

Госдума
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