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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Законопроект о штрафах за навязывание услуг потребителям принят в I чтении

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административные штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг за отдельную плату.

Документ (№ 152532-8) был внесен в парламент в июне 2022 г. Авторы - депутаты от ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов.

Согласно законопроекту, административный штраф может быть установлен в размере стоимости дополнительно навязанных потребителю товаров (работ, услуг) на момент окончания или пресечения административного правонарушения. При этом штраф для должностных лиц будет рассчитываться в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных услуг; для юридических лиц - в размере трехкратной стоимости.

Кроме того, в КоАП водится штраф за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав - для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 250 тыс. до 1 млн рублей.

В пояснительной записке к документу приводится ряд случаев навязывания услуг. В частности, при продаже автомобиля это - навязывание дополнительных услуг по юридической поддержке, помощи на дорогах, эвакуации.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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