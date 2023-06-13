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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Путин отметил, что в ходе СВО стало понятно, что России не хватает многих видов вооружения

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе специальной военной операции стало понятно, что России не хватает многих видов вооружений, в том числе высокоточных боеприпасов, беспилотников, средств связи.

"В ходе специальной военной операции стало понятно, что многих вещей не хватает. Это боеприпасы высокоточные, средства связи, летательные аппараты, беспилотники и так далее", - сказал Путин во вторник на встрече с военными корреспондентами.

"Они у нас есть, нам, к сожалению, их не хватает количественно", - сказал президент.

"У нас было по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям в 10 раз", - добавил при этом Путин.

Владимир Путин
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