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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Путин напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что для этого достаточно прекращения западных поставок вооружения Киеву.

"Мы никогда не отказывались от ведения каких-то переговоров, которые могут привести к миру на Украине. (...) В целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. Они понимают, что ключ к решению проблемы - на их стороне", - сказал Путин во вторник на встрече с военными корреспондентами.

"Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился, им достаточно принять только одно решение - прекратить поставки вооружения Киеву", - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин
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