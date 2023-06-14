Постпред РФ в Вене сообщил, что Гросси отложил визит на ЗАЭС на "некоторое время"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил визит на Запорожскую АЭС, сообщил в среду постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Визит Генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен на некоторое время, чтобы предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС", - написал он в своем канале в Telegram.

Ранее в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что визит Гросси на ЗАЭС ожидается в четверг, 15 июня.