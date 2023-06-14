Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Постпред РФ в Вене сообщил, что Гросси отложил визит на ЗАЭС на "некоторое время"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил визит на Запорожскую АЭС, сообщил в среду постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Визит Генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен на некоторое время, чтобы предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС", - написал он в своем канале в Telegram.

Ранее в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что визит Гросси на ЗАЭС ожидается в четверг, 15 июня.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС Украина Михаил Ульянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

От отравления суррогатным алкоголем в РФ в июне погибли 35 человек, пострадали свыше 100

Кадыров сообщил, что депутат Делимханов не ранен

Законопроект о запрете смены пола кроме врожденных аномалий у детей прошел I чтение

Дума приняла в I чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Дума приняла в I чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушен

Минприроды утвердило программу лицензирования участков недр в Арктике

Минприроды утвердило программу лицензирования участков недр в Арктике
ПМЭФ-2023

Херсонские власти оценили затраты на восстановление Каховской ГЭС в 200 млрд руб.

Законопроект о праве ограниченно годных и судимых служить по контракту прошел I чтение

Режим ЧС федерального уровня введен на всей территории Херсонской области

Режим ЧС федерального уровня введен на всей территории Херсонской области

Дума приняла в I чтении проект об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных

Дума приняла в I чтении проект об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });