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Число отравлений спиртом в России с 2014 года сократилось на 34%

Число отравлений спиртом в России с 2014 года сократилось на 34%
Фото: Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Количество случаев отравления спиртосодержащей продукцией с 2014 года сократилось на 34%, следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году".

В 2023 году зарегистрировано 32,5 тыс. случаев отравлений алкоголем.

Как следует из доклада, с 2014 по 2023 г. на территории РФ зарегистрировано 426 396 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 116 109 случаев с летальным исходом (27,2 %)

"В динамике с 2014 по 2023 г. отмечено снижение показателя острых отравлений спиртосодержащей продукцией в целом по РФ на 34,0%, в том числе и с летальным исходом на 29,9%", - говорится в докладе.

В 2023 году, по данным Роспотребнадзора, показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией составил 22,20 случаев на 100 тыс. населения. 77% отравления пришлось на мужчин. На взрослых (от 18 лет и старше) приходится 90,4% случаев, на отравления среди подростков (от 15 до 17 лет включительно) - 5,3% и на отравления среди детей (от 0 до 14 лет включительно) - 4,3%.

Выше среднероссийского уровня число отравлений было зарегистрировано в 33 субъектах РФ, чаще всего - в Алтайском крае, Самарской области и Красноярском крае.

Роспотребнадзор
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