Камчатка заключила соглашение с ритейлерами о поставках рыбы в центральные регионы РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Камчатки заключили соглашение о сотрудничестве с крупными торговыми сетями РФ, которые будут продавать камчатскую рыбу в центральных регионах страны, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Соответствующее соглашение стороны подписали на полях Петербургского международного экономического форума.

"Начинаем прямую поставку камчатских минтая, горбуши и сельди на рынки центральных регионов страны. Совместно с Минвостокразвития заключили соглашение о сотрудничестве с крупными торговыми сетями России - "Вкусвилл", "Гиперглобус", "Лента", - написал Солодов в своем телеграм-канале.

Солодов отметил, что это решение создает дополнительные рынки сбыта для предприятий Камчатки, а также решает государственную задачу по обеспечению продовольственной безопасности.

"В этом году проект будем реализовывать в формате эксперимента. А в перспективе усилим работу, чтобы обеспечить доступность камчатской рыбы для жителей страны", - написал губернатор Камчатки.