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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн
Фото:иNicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" добился от европейского авиаконцерна Airbus возврата предоплаты (PDP) за четыре заказанных в 2007 году самолета A350 в размере $199 млн, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Мы в прошлом году такую работу вели - достаточно напряженную и интересную - с Airbus. В итоге нам удалось согласовать все условия, и в декабре 2022 года мы получили возврат от Airbus в размере $199 млн по четырем А350. Как ни странно, несмотря на санкционные ограничения, мы смогли договориться", - заявил Александровский журналистам на ПМЭФ-2023.

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Отвечая на вопрос, сколько всего PDP "зависло" для компании в связи с западными санкциями, глава "Аэрофлота" сказал: "Если говорить не только про PDP, а также про отчисления технических резервов и другие платежи, которые мы осуществляли наперед, общая сумма значительная. Мы этим тоже занимаемся, но там не так все позитивно - не знаю, чем закончатся наши переговоры". Точную сумму он не назвал.

Сейчас в парке "Аэрофлота" семь A350-900, они получены по прямому контракту с Airbus, заключенному в 2007 году. Вся сделка предполагает поставку 22 таких самолетов.

Санкции, введенные западными странами после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года, предусматривают запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

Аэрофлот Airbus
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