Около 1 млн жителей новых регионов РФ смогут пройти диспансеризацию в течение года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Порядка 1 млн человек в четырех новых регионах России смогут пройти медицинские профилактические осмотры в течение года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что 1 млн человек осмотрим в четырех субъектах за 12 месяцев", - сказал Мурашко журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, диспансеризация взрослого населения наиболее активно проводится в Запорожской области. В этом регионе более 30 тысяч пациентов прошли медицинские профилактические осмотры.

"Сейчас параллельно с Минпромторгом, с Росздравнадзором прорабатываются технические решения для того, чтобы укрепить материально-техническую базу, для того, чтобы уже масштабировать", - отметил министр.

Мурашко сообщил, что в настоящее время идет доработка медицинских комплексов, которые использовались для осмотров детей, для взрослых. Также, по словам министра, потребуется дооснащение части медицинских организаций в новых регионах, в частности, рентгеновской техникой.