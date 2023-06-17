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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Пожарные ликвидировали возгорание на крыше жилого дома в Белгороде

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пожар в многоквартирном доме в Белгороде полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пожар в жилом доме полностью потушен. Пострадавших нет. Предварительно горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что всем желающим было предложено временное расселение.

"Причины произошедшего устанавливаются. Начнем восстанавливать пострадавшие жилые помещения и котельную после проведения оценки ущерба", - добавил Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что в Белгороде загорелась крыша многоквартирного дома в районе Свято-Троицкого бульвара.

Вячеслав Гладков Белгород
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