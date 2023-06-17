Гладков назвал неисправность электропроводки причиной пожара в белгородской многоэтажке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал неисправность электропроводки причиной произошедшего минувшей ночью пожара в многоэтажном жилом доме на Свято-Троицком бульваре в областном центре.

"Причина пожара - внутренняя проблема с электропроводкой, то есть внешнего воздействия не было. Более подробно будем сегодня разбираться и начнем процессы по восстановлению дома, нужно готовиться уже к зимнему периоду", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что жильцы дома от расселения в гостиницы Белгорода отказались, вернулись в свои квартиры. Пострадавших нет.

По информации мэра города Валентина Демидова, пожар не затронул квартиры, пострадало техническое помещение.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде горит крыша жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в 19-этажном жилом доме на Свято-Троицком бульваре поступило в субботу около 00:00. На вызов выезжали четыре пожарно-спасательные части.