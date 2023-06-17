Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Охотском море у Южных Курил

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу в Охотском море возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Как рассказал собеседник агентства, землетрясение произошло в 22:35 местного времени (14:35 по Москве) с эпицентром в Охотском море в 256 км севернее села Рейдово острова Итуруп на глубине 437 км.

По его словам, сейсмическое событие ощутили силой до двух баллов на острове Шикотан. Никто не пострадал, разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.