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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Путин и лидеры африканских стран договорились продолжить диалог по Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и лидеры африканских стран, приехавшие в Санкт-Петербург с планом урегулирования ситуации на Украине, договорились продолжить начавшийся диалог, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Африканские лидеры и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог, тем более, что мы во второй половине июля все вместе встретимся, и об этом тоже шла речь. Продолжим разговор", - сказал Песков журналистам.

По его словам, инициатива стран Африки по урегулированию конфликта на Украине "очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций".

При этом, отметил представитель Кремля, "президент Путин проявил заинтересованность в ее рассмотрении".

"Он (Путин - ИФ) рассказал о нашей позиции. Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать", - подытожил Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков Африка
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