Кремль отметил непримиримость позиции Киева

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, однако украинские власти придерживаются непримиримой позиции, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свою непримиримую позицию. Тем более сейчас, когда они (находятся) в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога", - заявил он,

Он отметил, что изменений на треке украинского урегулирования за прошедший месяц не произошли.

"По-прежнему, хотя Россия остается открытой для переговоров, для того чтобы достичь своих целей, но несмотря на достаточно сложное положение, в котором сейчас находится украинская сторона, они все равно ничего не поменяли. Они отвергают возможность каких-либо переговоров", - заявил Песков.

Он сообщил, что президент Владимир Путин в пятницу вечером проведет встречу с представителями стран Африки по украинской проблематике.

"Будет выступление (президента России). Эта встреча (проводится) в продолжение предыдущей встречи, визита (представителей африканских стран в Россию), - сказал Песков. - Состоится дальнейшая дискуссия, о которой ранее условились в Санкт-Петербурге".

В прошлый раз Путин обсуждал предложения лидеров нескольких стран Африки по украинскому урегулированию в июне в Петербурге. 28 июля президент России, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка", заверил, что внимательно изучает эти инициативы.

"Сегодня будет продолжение того диалога, который был запланирован в Петербурге. Тогда условились, и президент пообещал, что обязательно продолжит диалог. Африканцы будут продолжать задавать вопросы по украинской тематике, президент будет готов давать исчерпывающие ответы", - сказал Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, привезли ли африканские делегации какие-либо новые предложения по урегулированию.