Выборы мэра в Хабаровске впервые проведет краевой избирком

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Хабаровский край стал первым регионом России, в котором выборы мэра города проведет региональный избирком, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

"Решение принял ЦИК России на своем очередном заседании. Такую практику орган применил впервые: раньше такие полномочия исполняли только территориальные или участковые комиссии. Хабаровск в этом году - единственный город в стране, где жители выберут главу административного центра региона", - говорится в сообщении.

По данным краевого избиркома, голосование на выборах мэра Хабаровска будет проходить два дня - 9 и 10 сентября. Всего участие в голосовании смогут принять около 430 тыс. избирателей. В проведении выборов также будут задействованы пять территориальных и 224 участковых избирательных комиссии.