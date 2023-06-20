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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Лавров заявил о готовности РФ к продолжению военных действий на Украине, если НАТО против "заморозки"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Отказ НАТО от идеи "заморозки" конфликта вокруг Украины свидетельствует о том, что альянс хочет продолжать воевать, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Устами (Йенса) Столтеберга (генсека НАТО) заявляют, что они против "заморозки", как они выражаются, конфликта на Украине. Значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют. Мы к этому готовы", - сказал он во вторник в Минске журналистам.

Как заявил Лавров, в Москве "давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины, эти цели формировались долгие годы после госпереворота, сейчас НАТО пытается их реализовать, это их выбор".

"Если они заявляют при этом, что они не ведут войну против России, на самом деле делают ровно это, признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных, информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация уже давно бы завершилась, - ну это фактическое признание в том, что они являются прямым участником объявленной против России гибридной, да и горячей войны", - сказал Лавров.

Сергей Лавров
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