РФ оставит на усмотрение ООН вопрос об экспортном меморандуме, если зерновую сделку не продлят

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Москва оставляет на усмотрение ООН действие меморандума с Россией по экспорту в случае прекращения действия "зерновой сделки", заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы оставляем этот вопрос на усмотрение ООН, потому что речь идет о двух взаимосвязанных договоренностях: вывозу украинской сельхозпродукции (...) и меморандума, который заключен на три года. Эти договоренности идут пакетом, они работают в интересах одних и тех же, то есть в интересах для обеспечения продовольственной безопасности", - сказал Вершинин журналистам в Москве, отвечая на вопрос, готова ли ООН продолжать участие в меморандуме, если зерновая сделка не будет продлена.