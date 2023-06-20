Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

РФ оставит на усмотрение ООН вопрос об экспортном меморандуме, если зерновую сделку не продлят

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Москва оставляет на усмотрение ООН действие меморандума с Россией по экспорту в случае прекращения действия "зерновой сделки", заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы оставляем этот вопрос на усмотрение ООН, потому что речь идет о двух взаимосвязанных договоренностях: вывозу украинской сельхозпродукции (...) и меморандума, который заключен на три года. Эти договоренности идут пакетом, они работают в интересах одних и тех же, то есть в интересах для обеспечения продовольственной безопасности", - сказал Вершинин журналистам в Москве, отвечая на вопрос, готова ли ООН продолжать участие в меморандуме, если зерновая сделка не будет продлена.

МИД РФ ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тамбовский пороховой завод подтвердил гибель четырех человек в результате взрыва

Всех учеников начальных классов в РФ обеспечат горячим питанием в школах с 1 сентября

Глава Тамбовской области сообщил о жертвах при взрыве на пороховом заводе

Взрыв с последующим возгоранием произошел на пороховом заводе в тамбовском Котовске

Принят закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО

Принят закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО

Дума разрешила ограниченно годным и судимым служить в армии по контракту

Дума приняла в III чтении закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных

Дума приняла в III чтении закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных

Гособвинение попросило приговорить предпринимателя Израйлита к 9,5 годам колонии

Гособвинение попросило приговорить предпринимателя Израйлита к 9,5 годам колонии

Принят закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

Кремль уверен, что отношения Китая с другими странами не будут направлены против РФ

Кремль уверен, что отношения Китая с другими странами не будут направлены против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });