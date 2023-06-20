Дума приняла в I чтении проект об НДФЛ в 13-15% для уехавших из РФ "удаленщиков"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые затрагивают как вопросы налогового администрирования, так и взимания НДС, НДПИ и налога на прибыль, среди его норм - взимание НДФЛ с удаленно работающих сотрудников.

Документ (№369931-8) в конце мая внесло в парламент правительство.

НДФЛ для удаленщиков

Согласно проекту, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13-15% с вознаграждений своих штатных "дистанционных" сотрудников даже после утраты ими налогового резидентства РФ (в случае нахождения вне России более 183 дней в году).

Аналогичные ставки должны начать применяться, но с 2025 года, и в отношении гонораров фрилансеров за работы и услуги, выполненные с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем, указано в проекте. Налог будет взиматься, если выполнено хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом РФ, либо ему перечисляют вознаграждение на счет в российском банке, или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в РФ.

Сейчас уплата НДФЛ - обязанность самого гражданина, если у него в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом РФ, то платит 13-15% в российский бюджет с полученных доходов, а если перестал им быть, его доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством той страны, налоговым резидентом которой он стал. Схожие подходы действуют и в отношении фрилансеров, которые освобождаются от уплаты НДФЛ в российскую казну после утраты ими налогового резидентства РФ.

Если же в трудовом договоре штатного сотрудника и компании нет упоминания о работе за границей, то действуют общие правила: работодатель сначала удерживает из доходов сотрудника 13-15% НДФЛ, а после утраты им российского налогового резидентства - 30%.

Законопроект также решает давнюю проблему налогообложения дивидендных выплат для физлиц, когда НДФЛ на акции российских компаний уплачивается за граждан брокером, а налог на дивиденды на акции иностранных компаний гражданин должен рассчитывать сам. В ст. 214 вносится уточнение, что налог в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами РФ, вправе уплачивать и налоговый агент, то есть брокер, доверительный управляющий, депозитарий. Уточняется, что налогоплательщик вправе предоставить налоговому агенту документы для учета уже уплаченного по месту нахождения источника дохода. То есть при расчете НДФЛ в России предполагается продолжать учитывать налог на дивиденды, уплаченный за рубежом. Это делается в тех случаях, если со странами у России заключен договор об избежании двойного налогообложения.

Администрирование

В части налогового администрирования законопроект предлагает наделить ФНС полномочиями по определению особенностей учета крупнейших налогоплательщиков, в том числе установление критериев отнесения лиц к категории крупнейших налогоплательщиков. В действующем НК данные полномочия закреплены за Минфином.

Кроме того, уточняется методика постановки на учет в налоговых органах иностранных граждан, получающих доходы от вкладов в российских банках, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу.

Согласно пояснительной записке, документ меняет порядок получения налоговиками сведений об адвокатах. Сейчас информация запрашивается в адвокатских палатах регионов, предлагается делать это через комплексную информационную систему адвокатуры России (КИС АР). Система предполагает налаживание электронного документооборота с государственными информационными системами Минюста, ФСИН, ГАС "Правосудие", ФНС при сохранении информационной независимости адвокатуры, оператор КИС АР - Федеральная палата адвокатов.

Законопроект уточняет процедуру досудебного урегулирования налоговых споров, предлагает распространить его на споры имущественного характера, возникающие в результате реализации актов налоговых органов, действий (бездействия) должностных лиц.

В части налогового мониторинга уточняются полномочия ФНС по определению форматов направления документов, используемых при налоговом мониторинге. Речь идет, например, о запросе на предоставление мотивированного мнения налогового органа или отзыва данного запроса.

В НК прописываются вопросы применения института электронной банковской гарантии при возмещении НДС и акцизов, налоговые органы принимают ее и сейчас, но подробно процедура в законодательстве прописана не была.

Предлагается скорректировать существующий механизм пересчета суммы налога, исчисленной в иностранной валюте, в валюту РФ, установив в качестве момента, когда налоговые агенты обязаны сделать пересчет - дату выплаты дохода, в то время как сейчас пересчет ведется на дату уплаты налога. По мнению авторов законопроекта, это приводит к возникновению сложностей как у налоговых агентов, например, при проведении операции на следующий банковский день, так и у налоговых органов при отражении обязательств по перечислению налога.

НДС

Принятый в первом чтении законопроект предлагает освободить от НДС услуги застройщика по ДДУ при продаже нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест в многоквартирном жилом доме. Ранее это в законе прописано не было и регулировалось пояснением ФНС.

Лимит расходов на создание одной единицы товара, которую можно без НДС передать в рекламных целях, увеличивается со 100 до 300 руб.

Уточняется уплата НДС при заключении соглашений о сервитутах в рамках работы федеральной территории "Сириус".

Налог на прибыль организаций

Принятые в первом чтении поправки в НК продлевают до 2030 г. ограничение, позволяющее компаниям уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов, но не более чем на 50%. Согласно действующему законодательству, ограничение в 50% действует до 31 декабря 2024 г.

Сейчас для определения суммы прибыли из налоговой базы может быть исключена сумма убытка, подлежащая переносу. То есть организации, понесшие убыток в предыдущем налоговом периоде, вправе уменьшить положительную налоговую базу текущего периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы. При этом в 2016 г. была введена норма о том, что с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 г. налоговая база по налогу на прибыль за соответствующий период может быть уменьшена на убытки предыдущих периодов, но не более чем на 50%. Затем эта норма была продлена до 31 декабря 2021 г., а потом до 31 декабря 2024 г.

Ранее Минфин озвучивал цифру, согласно которой, если РФ откажется от применения этого ограничения, то ежегодно из региональных бюджетов будет изъято порядка 200 млрд рублей.

Принятый в первом чтении законопроект для организаций - резидентов особых экономических зон устанавливает ставку по налогу на прибыль, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, в размере 2%.

Предлагается предусмотреть открытый перечень видов договоров страхования, по которым будут учитываться расходы для целей налогообложения.

НДПИ и НДД

Законопроект позволяет перевести на НДД три участка недр, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Как говорится в пояснительной записке к документу, это необходимо, так как в действующей системе налогообложения нефтяной отрасли данные участки нерентабельны.

В тексте документа количество участков для третьей группы месторождений (brownfields) расширяется с 69 до 72. Исходя из предложенных в документе координат, на НДД могут перейти Петелинское и Фаинское нефтяные месторождения ("Роснефть"), а также Кирско-Коттынское нефтяное месторождение ("Башнефть"). Предлагается распространить поправки на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

К 3-й группе (brownfields) НДД относятся участки Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, республики Коми со степенью выработанности запасов нефти от 20% до 80% по состоянию на 1 января 2017 года или от 10% до 80% на 1 января 2017 года, если участок недр находился в разработке более шести лет, участки в границах Северо-Кавказского федерального округа и Сахалинской области.

Интеграция с ЕАЭС

Документ снижает размер государственной пошлины за аккредитацию филиалов и представительств организаций ЕАЭС, создаваемых на территории РФ.

Сейчас в НК нет деления по размеру пошлин для аккредитации филиалов представительств иностранных организаций, то есть она единая - 120 тыс. руб. за каждый филиал или представительство. Предлагается отдельно выделить ЕАЭС и установить пошлину для аккредитации ее филиалов и представительств на уровне 4 тыс. руб.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту не приводится подробных расчетов, но уточняется, что принятие данного закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.