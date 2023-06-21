Движение по железной дороге на востоке Крыма восстановлено после повреждения

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили железнодорожное полотно, поврежденное в среду в районе Феодосии на востоке Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"В 10:40 прошел первый поезд. Движение на перегоне восстановлено", - написал он в своем телеграм-канале.

О повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии стало известно около 8:30 по московскому времени. Причину власти не назвали, но уточнили, что никто не пострадал. Были отменены две электрички.

За последний месяц это уже третье повреждение железной дороги в Крыму. 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельсов несколько вагонов с зерном. 11 июня из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе также на несколько часов останавливалось сообщение.