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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Железная дорога повреждена на востоке Крыма, пострадавших нет

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожное полотно повреждено в районе Феодосии на востоке Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Причину Аксенов не назвал, но уточнил, что никто не пострадал.

Советник главы республики Олег Крючков сообщил в своем телеграм-канале, что из-за повреждения путей отменены две утренние электрички.

"Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами. Время на восстановление движения - 1,5-2 часа", - добавил он.

Крым Сергей Аксенов Феодосия
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