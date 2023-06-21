Госдума приняла закон об оценке кредитной нагрузки поручителей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет оценивать уровень кредитной нагрузки не только непосредственно заемщиков, но и поручителей по кредитам.

Документ (№1173662-7) был внесен в парламент в мае 2021 года, затем - после доработки - в новой редакции в декабре 2022 года. Авторы - глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и группа сенаторов.

"Речь идет об изменениях в законодательство, которые касаются субъектов кредитной истории. У нас зачастую граждане выступают поручителями по кредитам, а эта информация в бюро кредитных историй не концентрируется, но при этом надо иметь в виду, что поручитель, в случае невыполнения обязательств по кредиту основным заёмщиком, будет брать бремя кредита на себя. Эта информация очень важна для того, чтобы, в том числе, и кредиторы учитывали степень загруженности поручителя либо этими поручительствами, либо другими кредитами", - пояснял ранее суть документа Аксаков.

"Поручительство - это фактически уже обязательство по кредиту, и его необходимо учитывать в бюро кредитных историй. Данный законопроект как раз предлагает, что если по кредиту есть поручитель, то обязательно эта информация должна поступать в БКИ", - сказал депутат.

Принятый закон также ограничивает информацию, которую судебные органы представляют в БКИ только результативной частью.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.